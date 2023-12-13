«تضامن سوهاج»: إعادة إعمار 32 منزلا في قرية أولاد يحيى

أعلنت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، بقيادة رأفت السمان، استكمال العمل على إعادة إعمار وتأهيل 32 منزلا بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام في محافظة سوهاج.

وأكد وكيل وزارة التضامن بسوهاج أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه وقع الاختيار على قرية عزبة النور، كونها من القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

وتابع أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل، معربًا عن شكره وتقديره للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي.

إعمار القرى الفقيرة

جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، ويتضمن إعادة إعمار القرى الفقيرة تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.