استمرار حملات إزالة المباني المخالفة في حي العامرية أول بالإسكندرية

أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه الحي شن حملات لإزالة البناء المخالف، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وعدم السماح لأي مخالف بالتعدي على القانون والقرارات الوزارية المنظمة للبناء.

إزالة سور بدون ترخيص

وأشار رئيس حي العامرية أول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحى شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، وإدارة إشغال الطريق، وإدارة المتابعة الميدانية، ومتابعة المكتب الفني لرئيس الحي، ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لأعمال بناء مخالف، عبارة عن بناء سور بدون ترخيص من الطوب الأبيض بقرية الكرنك في النهضة، وكذلك سور مخالف في المهد بشارع مسجد البسيوني.

وأوضح السيد موسى، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى، وعدم السماح بأي مخالفة بناء، وإزالتها في المهد وقبل الانتهاء منها.