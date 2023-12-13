«كل الاحترام لزملائي».. قصة اعتذار حلا شيحة للفنانين عن «تحريم التمثيل»

بعد تصريحها حول تحريم الفن، التقت الفنانة حلا شيحة، مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، لتعلن الاعتذار إلى زملائها الفنانين، كاشفة تفاصيل اللقاء بقولها: «التقيت اليوم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لي ووقوفه بجانبي وبجانب جميع الفنانين وتظل نقابة المهن التمثيلية الدرع الحقيقي لكل فناني مصر».

حلا شيحة تعتذر للفنانين

كما استكملت حديثها بتقديم الاعتذار إلى زملائها قائلة: «أقدم اعتذاراً لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة الماضية وتمّ ترويجها بطريقة خاطئة»، مؤكّدة أنَّها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

أسباب الأزمة

وتعود الأزمة إلى طرح فيلم «مش أنا» بطول الفنان تامر حسني، فوقتها أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل من خلال تصريح لها يتضمن تحريمها للفن، إذ قالت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لأولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».

موقف أشرف زكي

عقب تصريح حلا شيحا، تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ليعقب على ما حدث في مكالمة هاتفية في إحدى البرامج التليفزيونية، معلنًا وقتها شطبها من النقابة ومنعها من التمثيل، موضحًا أنَّ ذلك يكون درساً إلى كل من يدّعي أن الفن حرام، وعلى الصعيد الآخر كشف عن إمكانية عودتها إلى الفن مرة أخرى، إذ قال إنَّ عودتها ليس قراره بمفردة بل هو قرار العاملين بالمجال وأهل الفن أيضاً.