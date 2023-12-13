حلا شيحة تلتقي نقيب المهن التمثيلية وتعتذر لجميع فناني مصر

التقت الفنانة حلا شيحة، أمس الثلاثاء، بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة، ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر

وقدمت الفنانة حلا شيحة، اعتذارا لجميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وجرى ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت «حلا» حديثها، بالإشارة إلى أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.