تدشين مبادرة الكشف المبكر عن الأورام في 204 وحدات صحية بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، هلال زكي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، لحضور فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تحت شعار «انزل ـ اكشف ـ اطمن»، بحضور الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وذلك من وحدة طب الأسرة بقرية روافع القصير، ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة».

عوامل الإصابة بالسرطان

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تشمل عمل استبيان لمعرفة عوامل الخطورة الخاصة بسرطان «الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم»، وتستهدف المواطنين من سن 18 عاماً فأكثر، مشيراً إلى أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 204 مراكز ووحدات صحية، تغطي كافة ربوع المحافظة، مؤكداً أن جميع الفحوصات والعلاج بالمجان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تدريب الكوادر الطبية

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تدريب الكوادر الطبية وتأهيلهم للعمل بالمبادرة، حيث يتم فحص المواطنين عبر عدة خطوات يجريها الفريق الطبي، تبدأ بطرح أسئلة على المريض، ثم إجراء الفحوصات المتخصصة سواء معملية أو إشعاعية، واستكمال باقي الخطوات المقررة بالمبادرة، ثم يتم تحويل المريض إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة، وصرف بروتوكول العلاج طبقاً لما هو مقرر للمريض بالمجان.