في عيد ميلادها.. 3 محطات فارقة بمشوار ماجدة الرومي

مطربة لبنانية من أشهر فنانين العرب، نشأت في بيت موسيقي فني حيث كان والدها أحد أشهر الموسيقيين في لبنان، تأثرت بكثير من موسيقيين العرب وأهم فنانين الوطن العربي مثل عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وأسمهان وغيرهم، ربطتها علاقة قوية بالملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر، إذ أنتجا معاً الكثير من الأغاني التي لاقت نجاحاً كبيراً منذ صدورها وحتى الآن.

علاقة ماجدة الرومي بإحسان المنذر

تحدثت المطربة ماجدة الرومي في حوار تلفزيوني سابق مع الإعلامية كارلا حداد عن الملحن الراحل إحسان المنذر وقائد الأوركسترا اللبناني كأحد المحطات الفارقة في حياتها، إذ قالت «عند ذكر اسمه نذكر نجاحات كثيرة وإبداع مُشرف كما أنه إضافة جميلة لإنجازات الزمن الجميل للأغنية اللبنانية وجملة لحنية مبدعة أكملت الجمل اللحنية الخالدة التي انتجوها الملحنين السابقين، كما أنه بصمة فنية تختلف عن جميع من سبقوه، بصمة فنية مميزة بين بصمات الملحنين الكبار، انفرد بنفسه وعمله ولم ينسخ عملة من أحد، له بصمة شديدة الخصوصية».

إلقاء بين ماجدة الرومي وإحسان المنذر

قالت ماجدة الرومي إنَّ لقائهما جاء في أوائل الثمانينات، بالتحديد سنة 80 تعرفت عليه وانتجا معاً أسطوانة «مطرحك بقلبي»، مؤكدة أن هذا العمل فتح لها أبواباً لمشوارها الفني كما أعطته شهرة يرمح بها على سلم المجد منذ صدور هذا العمل إلى أن توفاه الله، مضيفة أنه من الصعب التحدث عن الأغنية اللبنانية دون ذكر اسمه والأصعب أن نمر على القصيدة العربية دون التوقف عند اسمه، فعندما تُذكر القصيدة العربية يُذكر معها اسم إحسان المنذر.

أهم 3 محطات في حياة ماجدة الرومي

تحدثت ماجدة الرومي عن أجمل لحظات حياتها حيث كانت في الوقت التي ولدت فيه كلمات أغنية «مطرحك بقلبي» كما قالت لتكون بذلك محطة فارقة ضمن 3 محطات مرت بها في حياتها، والثانية عند تسجيل أغنية «عم بحلمك» الذي شارك في إصدارها ياسر الرحباني وسعيد عقل، موضحة أنَّ هذه الأغنية تعيدها إلى استوديو بلدها، أما عن المحطة الثانية فهي أغنية «بيروت ست الدنيا» الذي لحنها جمال سلامة في نصف ساعة فقط بالأستوديو الخاص به في مصر.