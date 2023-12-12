يسرا بعد مشاركتها في الانتخابات: «مشهد الطوابير جميل.. وأنا مطمنة على مصر»

تحدثت الفنانة يسرا عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن أدلت بصوتها في لجنتها الانتخابية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

هناك تواجداً كبيراً للمصريين أمام اللجان الانتخابي

قالت يسرا في مداخلة هاتفية في أثناء التغطية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية 2024، ويقدمها الإعلامي حمدي رزق، إن هناك تواجداً كبيراً للمصريين أمام اللجان الانتخابية، معلقة: «الناس طيبة وجميلة.. واقفين طوابير والنظام رائع والجميع يساعد».

وأكدت الفنانة على وُجود الشباب والمرأة بصورة كبيرة في انتخابات الرئاسة، بجانب مشاركة الفنانين الكبار من كل فئات الدولة.

واستكملت يسرا حديثها مع الإعلامي حمدي رزق: «الصوت بيفرق.. إحنا مش حِمل نتيجة ضد مصر».

يسرا: بخاف على بلدي مصر

وأشارت الفنانة يسرا إلى أنها تخاف على بلدها مصر، من أي مؤامرات، مختتمة: «إحساس إن الواحد من غير وطن قاتل.. إحساسك إنك متيتم وتايه.. كان عندي إحساس سيء في 2011 لكن أنا مطمنة على مصر ربنا يحميها ويسلمها من كل أعدائها».