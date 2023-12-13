تقديم الخدمات الطبية لـ137 مريضا في قافلة مجانية بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 137 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي النخاس وبني شبل في مركز الزقازيق، وقريتي حي مبارك وسنجها بمركز كفر صقر، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

تنظيم القافلة ضمن خطة تستهدف كل العزب والنجوع

وأعلن عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن أن تنظيم القافلة جرى وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه أجريت الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة كافة بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورا بجراحات الشبكية وصولا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان.