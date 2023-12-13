«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشأة الدهب

تنظم مديرية الصحة في المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بقرية منشأة الدهب في مركز المنيا على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

صرف العلاج للمواطنين بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق المحافظة.