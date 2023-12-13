ما هي توصيات «العربية لحقوق الإنسان» لتطوير العملية الانتخابية؟ 

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك بعض الملاحظات التي خرجت بها المنظمة من خلال عمليات الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية، من شأنها المساهمة في تطوير المظهر الانتخابي.

توصيات حول موقع لجان الاقتراع

وأوضح شلبي أبرز توصيات المنظمة حول الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر المنظمة، وهي أن تكون كافة اللجان الفرعية في الدور الأرضي حتى تُيسر العملية على المعاقين وكبار السن، إلى جانب استكمال البنية الرقمية للمنظومة الانتخابية لتوفير ضمانة إضافية لتصويت الوافدين أخذا في الاعتبار أنهم يشكلون حصة كبيرة من الناخبين في ضوء الهجرة الداخلية السائدة منذ 50 عامًا.

ثقافة متابعة الانتخابات

وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان، أن تشكيل فريق من خبراء القانون والانتخابات من شأنه أن يساهم في تطوير العملية الانتخابية، على أن يكون دور هذا الفريق هو النظر في امكانية الطعن القضائي على المجريات على درجتين بدلًا من درجة واحدة والانفتاح بصفة أوسع على ثقافة المتابعة والدولية ترسيخا للشفافية مع توعية كافة المشاركين في تنفيذ العملية الانتخابية بطبيعة وأهمية دور المتابعين