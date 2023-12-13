نقيب التمريض: 84% من أعضاء النقابة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أنَّ نسبة مشاركة أعضاء هيئة التمريض في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 سجلت نحو 84% بإجمالي 237 ألفًا و962 عضوًا على مستوى الجمهورية، بما يعكس مدى الوعي السياسي لديهم وحرصهم على المشاركة الفعالة في التعبير عن رأيهم في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر في الجمهورية الجديدة.

تسهيلات للمشاركين

وأشارت إلى أنَّ أعضاء هيئة التمريض أدلوا بأصواتهم في جميع محافظات الجمهورية، إذ تمّ توفير جميع التسهيلات لهم للمشاركة في الانتخابات، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

ولفتت إلى أنَّ أطقم التمريض كان له دورًا هامًا في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في محافظات التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة في محيط وأمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.