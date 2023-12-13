فيلم «شماريخ» يحقق 838 ألف جنيه في دور العرض خلال يوم

تصدر فيلم «شماريخ» بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، قائمة الإيرادات في دور العرض، مُحققًا المركز الأول، إذ جرى طرحه منذ أيام فقط في دور العرض.

إيرادات فيلم «شماريخ»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، تصدر فيلم شماريخ المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وحقق أمس مايقرب من 838 ألف جنيه، ليُحافظ على صدارته بالمركز الأول.

أحداث فيلم شماريخ

تدور قصة فيلم شماريخ في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال شاب يتورط مع والده الذي يسعى لإجباره للاعتراف بنسبه، ويجد نفسه يمتثل أوامره بالتخريب والقتل، حتى يجد نفسه أمام حب عمره، وعليه أن يقرر إما أن يتخلص منها أو ينقذها من براثن والده غير الشرعي.

أبطال فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.