رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

ضبط 3 أشخاص بالجيزة لاتهامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

كتب:

محمد بركات
03:24 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رجال الشرطة

رجال الشرطة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عمال وبحوزتهم 5 لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات.

اقرأ المزيد:

الداخلية تستجيب لمواطن وتنفذ حكما قضائيا لصالحه

وزارة الداخلية تكثف جهودها للتوعية بمخاطر المخدرات بين طلبة المدارس

الداخلية تواصل تأمين الانتخابات الرئاسية وتساعد الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة

أمين عام مساعد الجامعة العربية: الانتخابات المصرية رسالة قوية بوحدة الجبهة الداخلية

الداخلية تساعد كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)
بقلم محمد بركات