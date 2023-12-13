ضبط 3 أشخاص بالجيزة لاتهامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عمال وبحوزتهم 5 لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات.