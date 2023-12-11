وزارة الداخلية تكثف جهودها للتوعية بمخاطر المخدرات بين طلبة المدارس

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، بمرحلتي «الإعدادية - الثانوية»، للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وخلال اللقاءات، تم توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية في ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.