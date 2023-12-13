خبير اقتصادي: التبادل التجاري بين مصر والبرازيل يسهم في زيادة النقد الأجنبي

احتفل المكتب الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة البرازيلية، بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أمس الثلاثاء.

وفي كلمته خلال الاجتماع، صرح باولينو فرانكو سفير البرازيل لدى مصر، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصل خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 2.4 مليار دولار.

وأضاف السفير، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر والبرازيل تمتلكان إمكانات كبيرة، للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل.

وأكد السفير أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما يخدم مصالح البلدين.

أهمية تصدير المنتجات عن طريق البرازيل

وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنّ وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل إلى 2.4 مليار دولار، يسهم في زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة، ويؤدي إلى مزيد من حصيلة النقد الأجنبي، ودعم قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، كما يساعد في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل في زيادة القدرة التنافسية الخاصة بالصادرات المصرية، وذلك تبين من خلال قيام الدولة المصرية بتصدير منتجاتها إلى قارة أمريكا الجنوبية من خلال بلد كبيرة مثل البرازيل.

وأضاف «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصدير مصر منتجاتها إلى أمريكا الجنوبية عن طريق البرازيل، يدل على تحقيق مصر مكسبا كبيرا، من خلال زيادة قدرتها التنافسية، لأن فتح الأسواق الخارجية، يشجع المنتج المصري على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، حتى يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.

العلاقة بين مصر والبرازيل

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ مصر والبرازيل تربطهما علاقاتً متميزة من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، وتلعب دور محوري في تعزيز التجارة بين مصر ودول التجمع، وعلى الأخص دولة البرازيل، وساهمت الاتفاقية في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها ليس للبرازيل فقط، لكن لدول الميركسور كافة، نظرًا لما تمثله السوق البرازيلية، من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع لدول الجوار.