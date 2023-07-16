«إكسترا نيوز»: تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة من أبرز توصيات قمة «نيباد»

قالت الإعلامية منة فاروق، موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى نيروبي، إن من أبرز توصيات أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا «نيباد» تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وهو شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2023.

جداول زمنية لتنفيذ الاستحقاقات والاتفاقيات

وأضافت «فاروق»، في رسالة على الهواء مباشرة، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنّه حتى تستطيع أن تمضي القارة الأفريقية قدما في تسريع تنفيذ هذه الاتفاقية كان لابد من الحديث عن جداول زمنية وجداول عمل للقدرة على تنفيذ هذه المبادرات الأفريقية.

أهمية إزالة العقبات

وتابعت: «تم الحديث في القمة عن إزالة العقبات، وفتح حدود أكثر ما بين القارة الأفريقية، وكان هناك حديث مطول حول الاستثمار في القارة الأفريقية، وكان هناك صوت موحد واتفاق من كل الأطراف المشاركة على ضرورة توصيل وإيصال الصوت الأفريقي إلى العالم».

وأكدت، أن الحديث عن عرض المبادرات المختلفة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية كانت من أهم ما تناولته القمة، وبخاصة أن الأزمة ألقت بظلالها على العالم كله، كما تأثرت القارة الأفريقية بشكل أكبر من باقي القارات.