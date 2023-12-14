شتاء ديسمبر يتقلص في 10 سنوات.. هل اختفى الربيع والخريف؟

منذ 10 سنوات، وفي مثل هذا اليوم، 13 ديسمبر، شهدت مصر موجة برد استثنائية، وصلت درجة الحرارة حينها إلى 5 مئوية، لكن في المقابل ما زالت درجات الحرارة الآن معتدلة نسبيًا على عكس السنوات الماضية، ما أثار التساؤل حول مدى إمكانية اختفاء فصل الشتاء مع مرور الزمن.

اشتهر شهر ديسمبر، منذ 10 سنوات، ببرودة الطقس، إلا أنّه في العام الحالي اختلف الوضع بشكل واضح، وهو ما أوضحته صور الأقمار الصناعية في عام 2013، التي كانت تشير إلى أنّ درجة الحرارة سجلت 5 مئوية.

لماذا اختفى شتاء ديسمبر؟

«تغير المناخ أدى للقضاء على فصلين»، هكذا كشف الخبير البيئي الدكتور مجدي علام، عن أسباب تغير الطقس بشكل جذري عما كان عليه منذ 10 سنوات.

وأوضح علام لـ«الوطن»: «الربيع والخريف أصبحوا غير موجودين، الآن نحن نعيش فصل صيف طويل وفصل شتاء طويل».

سخونة المحيطات والبحار لا تتغير في يوم وليلة، هكذا أوضح علام أسباب عدم انخفاض درجة الحرارة في ديسمبر بالشكل المعتاد، موضحًا: «نفس الأمر بالنسبة للقطبين الشمالي والجنوب عند الذوبان».

تحذير من أقوى شتاء منتظر

وأوضح علام: «نهاية العام الميلادي كانت تأتي كل عام في عز الثلج، الآن لن يحدث ذلك، حيث أن درجة الحرارة لم تصل إلى هذه البرودة».

وكان مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة، أطلق تحذيرًا الشهر الماضي من أقوى شتاء منتظر، الذي يبدأ رسميًا الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل، وينتهي هذا العام يوم الأربعاء 20 مارس 2024، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يكون مختلفًا من ناحية قوة الحالات الجوية.