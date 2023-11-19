«تغير المناخ» يحذر من فصل الشتاء.. «صقيع وسيول وأمطار»

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة، عن أهم 10 سمات لفصل الشتاء المقبل، والذي يبدأ الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل، وينتهي هذا العام يوم الأربعاء 20 مارس 2024.

أهم سمات فصل الشتاء

1- يستمر لمدة 89 يوما.

2- متوقع أن يكون الشتاء المقبل مختلفا من ناحية قوة الحالات الجوية.

3- سيحدث تغيرا واضحا في نمط الحالات الجوية وقوتها وتطرفها.

4- زيادة عمق المنخفضات الجوية وزيادة قوة السحب.

5 - سوف تصبح الظواهر الجوية عالية التأثير.

6- زيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية.

7- رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري.

8- عواصف رعدية شديدة وقد تتسبب في سيول قوية.

9- موجات صقيع قوية أواخر ديسمبر وطوال يناير.

10- تشكل صقيع متأخر ربيعي، وسقوط الأمطار.

11- زيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد.

12- زيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب.

13- زيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة (الندى) صباحا.