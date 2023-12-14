دعاء تحصين الطفل من كل مكروه وسوء.. كرره في صلاتك

يحرص الآباء والأبناء خاصة حديثي الإنجاب الحفاظ على أطفالهم من كل سوء أو أذى يلحق بهم، ومنهم من يلجأ إلى الدعاء لصغيره أملا في أن يحفظه من أي شيء يمسه، لكن لا يعلم البعض ما هو دعاء تحصين الطفل؟

دعاء تحصين الطفل

لا توجد صيغة ثابتة لدعاء تحصين الطفل، إلا أن العلماء أكدوا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل ويتمنى، وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها كدعاء تحصين الطفل.

ومن أكثر الصيغ شيوعا كدعاء تحصين الطفل، هى: «أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه».

تعرف على دعاء تحصين الطفل

ويردد البعض في دعاء تحصين الطفل الصيغ التالية:

- بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عينِ حاسد الله يشفيك.

- اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض ولا تجعل ابتلائي بهم.

- بسم الله أرقي نفسي وأبنائي من كلّ شيء يؤذينا، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي وأبنائي، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أبنائي وأبناء المسلمين.

- اللهم إني استودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.