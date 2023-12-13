محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ 5 ميادين في شرم الشيخ

أشاد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإعداد والتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية 2024 بمدن المحافظة، موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة في هذه الملحمة، ومؤكدا أن هذه الانتخابات كانت دليلا على نضج ووعي المصريين.

جاء ذلك أثناء جلسة المتابعة الدورية التي عقدها المحافظ، اليوم الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة جنوب سيناء، بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة .

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

كما تابع «فودة» خلال الجلسة موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/ 2024، وموقف إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد، وميدان عامل النظافة.

وشدد المحافظة على سرعة الانتهاء من الميادين الخمسة لتظهر المدينة بالصورة المثلى، وعلى ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات مختلف القطاعات اللازمة لمجابهة السيول والأمطار على مستوى مدن المحافظة.

كما أكد المحافظ على تفعيل منظومة التاكسي الذكي، ومنظومة التأمين بالكاميرات، لأهميتهما في تأمين زوار مدينة شرم الشيخ، وإنشاء الحضانة بالحديقة المركزية، والتي تعتبر من الحضانات التي سيتم إنشاؤها بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية، وموقف إنشاء مسجد وكنيسة نبق بشرم الشيخ، وموقف المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي في طور سيناء.

المنطقة الصناعية في أبو زنيمة

وقام مدير التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض موقف المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، كما تم متابعة موقف التجمعات التنموية، والمتغيرات المكانية على مستوى مدن المحافظة، واستعراض موقف التراخيص بالمحلات بجميع المدن.

وتم خلال المؤتمر عرض كتاب اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان محلية للمساعدة في التحقق من وصول بطاقات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" لمستحقيها، وأيضا الكتاب الخاص بالأراضي المستردة وخطة المحافظة في إستغلالها، و إزالة التعديات علي مخرات السيول والإجراءات اللازمة للإستعداد لموسم الأمطار والسيول بجميع المدن.

وتطرق المحافظ خلال المؤتمر لتسيير قوافل توعوية لمحو الأمية الدينية للسيدات بالقرى والوديان النائية خلال الشهر الجاري بمدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، يقدمها المجلس الإسلامي العالمي للدعوة بالتنسيق مع المحافظة.