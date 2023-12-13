الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر كتب: شريف سليمان 04:22 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023 مخيم جنين أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع في مخيم جنين في تدهور مستمر، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصادر فلسطينية: سماع صوت انفجارين في مخيم جنين إعلام فلسطيني: دوي انفجارات في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية وكالة الأنباء الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ماذا يحدث في مخيم جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلي أعلنه منطقة عسكرية انفجار ضخم في مخيم جنين واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية مخيم جنين فلسطين القضية بقلم شريف سليمان