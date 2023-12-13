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الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر 

كتب:

شريف سليمان
04:22 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
مخيم جنين

مخيم جنين

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع في مخيم جنين في تدهور مستمر، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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