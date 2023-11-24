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عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية

كتب:

شريف سليمان
10:14 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا- أرشيفية

الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا- أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين بقطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».

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بقلم شريف سليمان