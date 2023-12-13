رئيس «شباب النواب»: المشاركة في الانتخابات تعكس الانحياز لاستكمال مسيرة البناء

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشعب المصري أثبت للعالم كله أنه «سيد قراره»، وهذا ما ظهر بخروجه بالملايين في الانتخابات الرئاسية 2024، ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار، لاستكمال مسيرة البناء.

الشعب المصري يظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة

أوضح «حسين»، في بيان، أن المواطنين ضربوا أروع المثل بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، ووجهوا رسالة قوية بأن الشعب المصري يظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته.

ووجه رئيس لجنة الشباب، الشكر للشعب المصري بصفة عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، لاسيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة، تعكس إدراكهم حجم المخاطر التي تواجه الوطن، وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين.

شفافية ونزاهة وحيادية من الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية، وجعلتها تخرج بالشكل الحضاري اللائق بمصر وتاريخها، إذ اتسم دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الإجراءات على الناخبين.

وأشاد بجهود الشرطة التي أسهمت بدور فعال في تأمين الانتخابات الرئاسية، وفي نفس الوقت نجحت في تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستوري.