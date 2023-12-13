مدرس بـ«إعلام القاهرة»: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مشهد مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية كان أكبر من السنوات السابقة بمعدل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى إحساس الشباب بأنهم وجدوا في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من يحتوي طموحاتهم وأحلامهم، بعدما أوجد لهم منصات للتعبير عن خططهم واحتياجاتهم وفتح آفاق حوار حقيقية عبر منتديات الشباب المحلية ومنتدى شباب العالم.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ينصت دائما للشباب، ويكتب ما يقولون ويضعه على أجندة أولويات الدولة وينطلق بهم إلى مشروعات أكبر، بالإضافة إلى وجود البرنامج الرئاسي للتأهيل والقيادة وبرامج إعداد القادة التابعة للأكاديمية الوطنية للتدريب أفرزت نجوما للكادر السياسي المصري، مشيرة إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي آمن بالشباب فوضعهم في مراكز القيادة كنواب محافظين ومعاونين وزراء وأعضاء برلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ بنسبة تتخطى 25% من التمثيل النيابي، وغير ذلك من أمور جعلت الشباب يقبل على المشاركة السياسية بإرادته.

دعم الشباب

وأشارت إلى أن مبادرات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب لم تقتصر على قطاع القاهرة الكبرى، ولكن ذهبت لشباب الصعيد والدلتا والمدن الحدودية، بما جعلهم أيضا يشاركون في الانتخابات بشكل غير مسبوق، مضيفة «المشاركة السياسية ليست عملية آنية حيث تبدأ التربية السياسية للنشء من المدرسة من انتخابات الفصل الدراسي وصولا لانتخابات اتحادات طلاب الجامعة، والتي تفرز نجوم سياسيين قادمين لمصر».