لجنة العلاقات الخارجية بـ«الشيوخ» تشيد بمشاركة المرأة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري سواء كان في الداخل أو في الخارج، لافتة إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في مارثون السباق الرئاسى أكدت للعالم أن الشعب المصري يمتلك الوعي الكافي بأهمية هذه المشاركة والتي تعكس للجميع قيمة ومكانة مصر، والمناخ الديمقراطي الذي يسود الأجواء السياسية المصرية.

وأوضحت في تصريح لـ«الوطن» أن مظهر الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية بالخارج كان ردا قويا عن دور المصريين بالخارج ووعيهم بالاستقرار وارتباطهم بأرض مصر، إلى أن جاء المشهد الانتخابي في الداخل ليزيد الرسالة تأكيدا بأن الداخل والخارج يدرك قيمة الوطن، وأن الشعب المصري ملتف خلف دولته وخاصة وقت الاحتياج له.

إشادة بمشاركة المرأة

وأشارت إلى أن السيدات شاركن في الانتخابات وسط فرحة كبيرة لقناعتهن بأهمية دورهن الوطني، وكذلك كبار السن وذوي الهمم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، مشيدة بانتظام العملية الانتخابية وخلوها من المخالفات.