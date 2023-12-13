محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تبدأ 3 يناير

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، للمراحل الإبتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح، والتي تبدأ من يوم 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير 2024.

وأكد محافظ مطروح، اليوم، لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة، ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كل سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول المرحلة الابتدائية، كالتالي امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 3 وحتى 11 يناير 2024، وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير 2024.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مواعيد امتحانات الإعدادي، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 2 يناير وتنتهي يوم 11 يناير المقبل، بينما امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل.

مواعيد امتحانات الثانوي

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلي أن امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي العام والفني تبدأ في الفترة من 9 يناير وحتى 24 يناير2024، وأنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الإعدادي العام يومى 30 و31 ديسمبر الجاري، وامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي للمدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات يومي 21 و 22 يناير 2024.