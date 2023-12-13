سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات.. اعرف بكام

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة، في منتصف التعاملات بـ2815 جنيهًا بالنسبة للشراء دون مصنعية أو ضريبة بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية، ونرصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-12-2023 الآن في مصر لجميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبخلاف سعر جرام الذهب عيار 21 جنيهًا، جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ3217 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2413 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1877 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 بـ1690 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13-12-2023 في منتصف التعاملات بـ22 ألفا و520 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وعن سعر الذهب عالميًا، بـ1985 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء 13-12-2023.