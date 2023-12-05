سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 داخل محلات الصاغة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2770 جنيهًا وهي ذات الأسعار التي شهدها المعدن الأصفر في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في محلات الصاغة، والتي يضاف إليها سعر المصنعية والضريبة قبل بيعها للمواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3165 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 نحو 2370 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية إلى 1840 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1573 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 2022 دولارا.