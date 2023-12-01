كم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟

يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22 ألفًا و160 جنيهًا في محال الصاغة والمجوهرات، متراجعًا بنحو 280 جنيهًا عن أسعار الأسبوع الماضي التي كانت تتداول عند مستويات 22 ألفًا و440 جنيهًا، وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية.

كم يساوي الجنيه الذهب من الجرامات؟

يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار الذهب 21، ويتم احتساب سعر الجنيه عند البيع والشراء وفقا لسعر الجرام في عيار 21 بعد احتساب المصنعية والضريبة، وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية.

كيف يتم شراء الجنيه الذهب؟

يجب أن يتم الشراء بفاتورة رسمية، لضمان أن الذهب غير مسروق، ويجب أن يكون من محل صاغة معلوم وثقة لتجنب الوقوع في شراء الذهب المغشوش، لابد من التأكد أيضًا من الأختام الموجودة على الذهب.

كم سعر جرام الذهب اليوم؟

ويتراوح سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 1-12-2023، في محال الصاغة والمجوهرات، ما بين 1583 - 3166 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 1-12-2023 استقرارا في التعاملات الصباحية، إذ سجل عيار 21 نحو 2770 جنيها في محال الصاغة والمجوهرات المصرية، لتظل متراجعة عن مستويات الأسبوع الماضي، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى نحو 2810 جنيهات.