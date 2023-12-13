مصادر تنفي تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة لسوء الأحوال الجوية

نفت مصادر مسؤولة في محافظتي القاهرة والجيزة ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار رسمي بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظتين غدًا، بعد إصدار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرار رسمي أمس بتعطيل الدراسة في المحافظة اليوم لسوء الأحوال الجوية.

حقيقة تعليق الدراسة غدًا

وذكرت المصادر، لـ«الوطن»، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظتين والهيئة العامة للأرصاد الجوية للمتابعة الدائمة لحالة الطقس، وحال وجود أي شيء يستلزم رفع درجة الاستعداد في الجهات المختلفة على إدارة أي أزمة محتملة؛ فإنه يتم التحرك في أسرع وقت ممكن، سواء برفع درجة الاستعداد في شركة مياه الشرب والصرف، والمعدات اللازمة للتعامل مع تراكمات المياه وأية مشكلات، وصولا لتعليق الدراسة حال الحاجة.

توقعات الأرصاد الجوية

وشددت المصادر، على أن تقارير «الأرصاد الجوية»، لا تنبئ بوجود ما يستدعي تعطيل الدراسة غدًا، ومن ثم لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الصدد، وحال وجود أي جديد سيتم إعلانه بالسبل الرسمية.

وطالبت المصادر، بعدم نشر أية معلومات مغلوطة وغير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم إثارة اللغط والبلبلة، والاستناد على المعلومات من مصادرها الرسمية.