سبب ومدة تعليق الدراسة في الرياض غدا

يبحث الأشخاص عن أسباب تعليق الدراسة في الرياض بعد إعلان إدارة تعليم الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس في جميع المدارس مع استمرار تنفيذ العملية التعليمية وأداء الامتحانات عن بعد عبر منصة «مدرستي».

تعليق الدراسة في الرياض

وسيتم تعليق الدراسة في الرياض في ظل انعقاد بالعاصمة السعودية الرياض، القمتين العربية والإسلامية الاستثنائية، فيما أشارت جامعتا الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أنه سيتم تعليق عقد الاختبارات غدًا (الخميس)، وذلك بمناسبة عقد القمة العربية، وستعمل جامعة الإمام على إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديدة.

سبب تعليق الدراسة في الرياض

ويعود سبب تعليق الدراسة في الرياض إلى إقامة قمة عربية ستعمل على مناقشة الوضع في قطاع غزة في الوقت الحالي والذي يدخل شهره الثاني وسط استغاثات مستمرة من القطاع لإنهاء هذا القصف بعد ارتفاع أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وجاءت القمة العربية بطلب من المملكة السعودية وفلسطين عقب تقدمهما بطلب لجامعة الدول العربية، وبدأ القصف في 7 أكتوبر الماضي.

تعليق الدراسة في الرياض سيكون ليوم واحد

وسيكون تعليق الدراسة في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض لمدة يوم واحد وهو الخميس غدا بسبب القمة ولن يتم تمديد تعليق الدراسة إلى الأسبوع المقبل، وتأتي الإجازة وسط الترتيبات العربية الموسعة المبذولة من قبل الحكومات والرؤساء العرب للعمل على إيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.