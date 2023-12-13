«المصري للفكر والدراسات»: الوطنية للانتخابات أدارت المشهد الانتخابي باحترافية

أشار تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى احترافية الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة المشهد الانتخابي، حيث راعت الهيئة جميع الفئات أثناء التحضير لعملية التصويت، واتبعت آليات جديدة لضمان حصول كل مواطن على حقه الدستوري في التصويت، فاستحدثت بطاقات بطريقة برايل لفاقدي البصر، وجهزت اللجان بكل الوسائل المساعدة لذوي الإعاقة، والبالغ عددهم نحو 10 ملايين مواطن، وكبار السن.

الأحبار الفوسفورية

وأوضح التقرير أن الهيئة جهزت لجان المغتربين بشكل يسمح للجميع بالتصويت والتغلب على عائق المسافة بين الناخب ولجنته الانتخابية، وتمكنت من تذليل كل العقبات اللوجستية، بما في ذلك توفير بطاقات وصناديق نسبة المتوقعة، وأيضا الاقتراع والأحبار الفوسفورية في اللجان التي شهدت إقبالا كبيرا، وكانت الهيئة على اتصال دائم مع المواطنين ووسائل الإعلام المحلية والدولية لتوضيح أبرز المستجدات على مدار اليوم الانتخابي وطمأنة الجميع حول سير العملية الانتخابية، بما يؤكد الشفافية والنزاهة التي تمتعت بها العملية الانتخابية.

وسائل الإعلام

وأضاف أن وسائل الإعلام أيضا قد تكون لعبت دورا في زيادة نسبة التصويت مع التزام الحياد التام، حيث نقلت القنوات الإخبارية بشكل مباشر الزحام أمام مقار اللجان الانتخابية في كل مكان، ونقلت صورة حضارية لسير العملية الانتخابية، الأمر الذي قد يكون مَثل حافزا للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وتفعيل حقهم الدستوري في التصويت.