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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «قضايا الدولة» يشكر «الوطنية للانتخابات» على جهودها في متابعة التصويت

كتب:

محمد عيسى
03:30 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

توجه المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لما قدمته من إسهامات جليلة لإخراج العملية الانتخابية في سهولة ويسر وظهرت بالشكل اللائق الذي أشاد به القاصي والداني داخل مصر وخارجها.

«الفخراني» يثمن دور الجيش والشرطة في تأمين الانتخابات

كما يخص بالشكر والتقدير رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما بذلوه من جهد كبير في تأمين العملية الانتخابية وحفظ الأمن والأمان لجموع المواطنين والناخبين أثناء عملية الاقتراع وبعدها.

كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية (رؤساء اللجان العامة والفرعية) لما قاموا به وبذلوه من جهد وعناء طوال فترة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى تسليم الحصر المبدئي لما حصل عليه السادة المرشحون، للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية لها.

تثمين دور مستشاري قضايا الدولة 

كما ثمن ما قدمه زملائه وأبنائه من مستشاري وأعضاء قضايا الدولة بكل ربوع مصر من إسهامات محمودة في هذا المجال، كما يتقدم بكل التحية والتقدير للشعب المصري العظيم لممارسته حقه وواجبه الدستوري في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الغير مسبوق أمام العالم، وهذا ليس بغريب فقد أثبت الشعب المصري الأصيل عبر التاريخ أنه صاحب المعدن النفيس الذي يظهر بريقه عند الشدائد.

ووجه الشكر أيضًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فما كان كل ما تقدم من جهد ليحدث إلا لما أتاحه من مناخ ديمقراطي سليم ليباشر الشعب المصري العظيم حقه في اختيار رئيسه بكل حرية وسهولة ويسر.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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