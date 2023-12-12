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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بالجدول الزمني لإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر

كتب:

محمد عيسى
09:52 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل اللجان على مستوى الجمهورية، تم إغلاقها إلا اللجان التي بها تصويت، مشيرا إلى أنه فور إغلاق كل اللجان ستتم عملية الفرز مباشرة، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بالجدول الزمني في إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.

جاءت كلمته خلال الموتمر الذي أجري في غرقة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة غلق اللجان الانتخابية والكشف عن آخر مستجدات العملية الانتخابية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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