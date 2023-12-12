«الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بالجدول الزمني لإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل اللجان على مستوى الجمهورية، تم إغلاقها إلا اللجان التي بها تصويت، مشيرا إلى أنه فور إغلاق كل اللجان ستتم عملية الفرز مباشرة، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بالجدول الزمني في إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.

جاءت كلمته خلال الموتمر الذي أجري في غرقة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة غلق اللجان الانتخابية والكشف عن آخر مستجدات العملية الانتخابية.