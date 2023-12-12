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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: اللجان شهدت إقبالا كثيفا من كبار السن وذوي الهمم

كتب:

محمد عيسى
09:55 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم تواصلوا مع الهيئة لتمكينهم من التصويت.

وأوضح أن الهيئة تواصلت مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن للتنسيق فيما بينهم، وتم بالفعل نقل كبار السن وذوي الهمم إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم.

جاءت كلمته خلال الموتمر الذي أجري في غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة غلق اللجان الانتخابية، والكشف عن آخر مستجدات العملية الانتخابية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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