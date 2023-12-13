«المصري للفكر والدراسات»: تنوع شرائح الناخبين أهم ما ميز العملية الانتخابية

رصد تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التنوع في شرائح الناخبين، فالمواطنين شبابا وشيوخا، نساء ورجالا كانوا حاضرين بقوة داخل وخارج اللجان الانتخابية، ويعود هذا الأمر إلى تنوع الفرص والتحديات التي تعايشها الدولة والتي تشغل بال الرأي العام.

التوجهات الانتخابية للمرشحين الأربعة

وأضاف التقرير أن هذا ما حفز الكثيرين لمعرفة التوجهات الانتخابية للمرشحين الأربعة، والذين تمايزوا في رؤاهم الاستراتيجية، بين مرشح يؤيد إكمال مسيرة التنمية والتطوير مثل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وآخر يرى ضرورة تطوير قدرة وكفاءة الجهاز الحكومي مثل المرشح فريد زهران، فيما يضع المرشح حازم عمر نصب عينه عملية تعزيز تواجد القطاع الخاص وإصلاح المجال الاقتصادي، وأخيرا المرشح عبدالسند يمامة، والذي يركز على إصلاح المناخ السياسي وصون سيادة القانون.

الاستحقاق الرئاسي

وتابع التقرير: «يمكن القول إن الاحترافية في التنفيذ كانت سمة الاستحقاق الرئاسي للعام 2024، وهو ما ظهرت ملامحه خلال عقد انتخابات المصريين بالخارج في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر، وأيضا عقد الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا النسق الاحترافي أثناء عقد الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة، لتستكمل مصر بهذه الخطوات المتتابعة بنائها الديمقراطي الحديث.