«المصري للفكر»: الحرب على غزة وحياة كريمة أهم أسباب زيادة المشاركة في الانتخابات

رصد تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نسب التصويت المعلنة من قبل عدد من اللجان العامة في مختلف محافظات الجمهورية، التي جرى رفع محاضر الفرز الخاصة بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تشير إلى أن معدلات المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، تجاوزت نظيرتها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، سواء انتخابات رئاسية أو نيابية أو استفتاءات وطنية؛ وفاقت نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية كل التوقعات، لعدة أسباب منها:

إظهار حالة الاصطفاف الوطني

إظهار حالة الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية وحفظ الأمن القومي المصري، فقد مثلت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأولوية الأبرز ضمن شواغل الشارع المصري على مدار أكثر من شهرين؛ وقد استشعر المصريون الخطر الحقيقي الناجم عن الضغوط الأمريكية والأوروبية لتنفيذ سيناريو تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما وضح جليا في رفض الولايات المتحدة ومن ورائها عدد من دول أوروبا كل محاولات وقف إطلاق النار أو التهدئة في المحافل الدولية، لذلك، خرجت الملايين لتؤكد على رسالة صريحة للخارج مضمونها أن «وحدة الصف المصري غير قابلة للاختراق».

حياة كريمة

ومن بين الأسباب أيضا، الأثر الإيجابي للمشروع القومي «حياة كريمة» على ملايين المواطنين في الريف المصري، فقد انتهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية في أكثر من 1400 قرية وتوابعها، وبدأت في تطوير قرى المرحلة الثانية، الأمر الذي انعكس على جودة حياة المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية، ليستشعر المصريون وجود «مشروع وطني» للدولة المصرية لا بد أن يكتمل، فخرجت الملايين مدفوعة برغبتها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال تسع سنوات كاملة.