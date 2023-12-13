صورة محمد سلام مع فتاة صغيرة تثير جدلا على مواقع التواصل: «مش بنتي»

انتشرت خلال الأيّام الماضيّة، صورة للفنان محمد سلام، يحمل إحدى الفتيات الصغيرات، حازت إعجاب جمهوره ومحبيه الذين أعادوا نشرها على صفحاتهم الشخصية، معتقدين أنها ابنته.

قصة صورة محمد سلام مع الفتاة الصغيرة

ونشر محمد سلام، «استوري» عبر حسابه الشخصي بموقع «انستجرام»، كتب فيه: «الصورة دي منتشرة في كل حتة على أساس إن البنوتة دي بنتي، فيا جماعة الخير البنوتة مش بنتي، والله العظيم دي بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين، عشان تتصور معايا».

أضاف «سلام»: «رجاء خاص بلاش تنشروا صورتها تاني، لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن هما ليهم الحق كاملا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم وشكرا».