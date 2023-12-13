عميد «طب أسنان القاهرة»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية ملحمة عظيمة

علق الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، على المشاركة الكبيرة في انتخابات الرئاسة 2024.

أكد «عبد الحكم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الانتخابات الرئاسية ملحمة عظيمة، وإقبال من المواطنين غير طبيعي وغير متوقع، وفي اليوم الثاني كان الإقبال كثيفًا جدًا عن اليوم الأول، وكان للمرأة حضور قوي، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقوقهن الدستورية.

هشام عبد الحكم: دور الجامعة كان حث الشباب على المشاركة في الانتخابات

أضاف الدكتور هشام عبد الحكم، أن دور الجامعة كان حث الشباب على المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بصوتهم وممارسة حقهم في الماراثون السياسي الأهم، فنحن نلتف حول الوطن حينما نستشعر الخطر.