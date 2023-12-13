رئيس «تعليم النواب» يشيد بتنظيم انتخابات الرئاسة: المصريون يستكملون المسيرة

أشاد النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحالة وعي المواطن المصري وشعوره بحجم الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتمسكهم بأن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيما للبلاد المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لاسيما في ضوء المؤشرات الأولية للحصر العددي للأصوات.

إقبال كثيف في الانتخابات

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية 2024 بمثابة العرس الديمقراطي الذي شهد إقبال وكثافة في الحضور منقطع النظير بجميع مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية.

التوعية بأهمية التصويت

ووجه الشكر لجميع أعضاء النواب، من بينهم لجنة التعليم، في التوعية بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن الجهد المبذول في التيسير على المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

ويأتي مشروع القانون في إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.