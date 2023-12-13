برلماني: المشاركة الشعبية بكثافة في الانتخابات رسالة للحفاظ على الوطن

أكد المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية 2024 وحرص المواطنين على التصويت في عملية الاقتراع بكثافة، رسالة للحفاظ على الوطن في مرحلة حرجة.

أضاف عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن الشعب المصري بطبعه ذكي وفطن ويظهر معدنه الأصيل في الوقت المهم.

ولفت إلى أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، رسالة داخلية وخارجية، موضحا أن الرسالة الداخلية تأكيد على أن المصريين شعب متحد، ورسالة خارجية بأن الأعداء لن ينجحوا في اختراق الوطن.

مشاركة كثيفة للشعب المصري رغم صعوبة الظروف

أشار إلى أنه قبل عدة أشهر كان هناك تساؤل هل سيشارك الشعب المصري في الانتخابات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أم سيتراجع، مؤكدا أن الشعب المصري يعي أهمية الأمن والاستقرار ووجود الدولة وأركان الدولة ليتجاوز بذلك الأزمة الاقتصادية.