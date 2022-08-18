طارق شكري: الإسكان البديل إنجاز جديد للقضاء على المناطق غير الآمنة

أشاد النائب طارق شكري، وكيل اللجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراءات الدولة لمواجهة ظاهرة العشوائيات وتوفير السكن الملائم، لكل المصريين.

وقال «شكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة اتخذت إجراءات عديدة على مدار السنوات الماضية، لتطوير التخطيط العمراني، وحل مشكلة الإسكان في مصر والتغلب على تحدي العشوائيات الذي ظل لسنوات طويلة.

جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية

وثمّن وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قرارات الدولة اليوم، المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية، والقضاء عليها وتوفير السكن الآمن للمواطنين، مؤكدًا أن الإسكان البديل إنجاز جديد في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة.

بناء وحدات مجانية وتجهيزها مجانا

جدير بالذكر، أن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أعلن في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 144 مليار جنيه، بعدما كانت 13 مليار جنيه، إذ أنه لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتفرشها للمواطنين مجانًا، مثلما تحقق في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعامل مع المناطق ذات الخطورة الدائمة في مصر.