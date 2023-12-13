اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الشعب اختار مصيره وحمى مستقبله

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: جاهزون لتقديم الدعم للكونغو فى برامجها التنموية

الرئيس لـ«تشيسيكيدى»: نهتم بتعزيز العمل الأفريقى

الشعب اختار مصيره وحمى مستقبله

ثلاثة أيام من عمر الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة

«التنسيقية»: احتشاد المواطنين يعكس إيمانهم بـ«الجمهورية الجديدة» فى مواجهة التطرّف.. ونواب: متمسّكون باستكمال البناء

«الوطنية للانتخابات»: نتوقع نتيجة تاريخية.. و«بندارى»: بعض اللجان شهدت نفاد البطاقات.. والتصويت سار بانتظام رغم الإقبال الكبير

«سعيد»: الإقبال قطع الطريق على أهل الشر.. و«القصبى»: المصريون درع بلدهم.. و«بسيونى»: لم نرصد أى مخالفات تُشكك فى نزاهة الاقتراع

الحكومة توافق على تعديل قانون «قادرون باختلاف» لدعم ذوى الهمم

«مدبولى»: مؤشرات الانتخابات تكشف عن مشاركة غير مسبوقة

حملات المرشحين لـ«الوطن»:

«السيسى»: المصرى قدّم درساً فى الوطنية.. و«زهران»: مكاسبنا كبيرة.. و«يمامة»: شكراً للشعب.. و«عمر»: بداية مشروع الديمقراطية

«الوطنية» تبدأ اليوم تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة

إعلان نتيجة الانتخابات 18 ديسمبر ونشرها فى الجريدة الرسمية إذا لم تكن هناك جولة إعادة

«الزراعة» تستعد لموسم القمح بحصر المساحات المنزرعة

«القصير»: ملتزمون بالأسعار العالمية وقت الحصاد لتشجيع الفلاح

الصفحة الثانية

مصر تنتقد عجز المجتمع الدولى عن إيقاف «البربرية الإسرائيلية» ضد المدنيين فى «غزة».. و18412 شهيداً حصيلة العدوان

«الأمم المتحدة» تطالب بوقف فورى لإطلاق النار بأغلبية أصوات 153 دولة.. ومندوب فلسطين: قرار تاريخى يبعث برسالة قوية

كمائن المقاومة تسقط 10 جنود إسرائيليين منهم قائد كتيبة باللواء «الجولانى»

انطلاق المرحلة الثانية من «الكشف المبكر عن الأورام السرطانية» بـ9 محافظات

وزارة الصحة: المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عاماً فأكثر لمواجهة المرض فى مراحله المبكرة.. ورئيس «الرعاية الصحية»: 33 مليون خدمة طبية وعلاجية فى محافظات المرحلة الأولى.. ونخطط لتوظيف استثمارات أكبر فى المنظومة الطبية

العار الذى لحق بالعالم الحر

اغتيال المدن

الصفحة الثالثة

بإقبال غير مسبوق على الاستحقاقات الدستورية.. الشعب اختار مصيره وحمى مستقبله

3 أيام من عمر الديمـقراطـية

الصفحة الرابعة

مصر تختار مستقبلها

لماذا ننتخب رئيس الجمهورية؟

العبقرية المصرية

«الهيئة الوطنية»: 45% معدل التصويت فى اليومين الأول والثانى من الانتخابات الرئاسية.. ونتوقع نتيجة تاريخية

«بندارى»: بعض اللجان شهدت نفاد البطاقات ودعمناها بصناديق إضافية.. والتصويت سار بانتظام رغم كثافة الإقبال

قانونيون: عدد المشاركين فى الاستحقاق الأخير سيتجاوز العدد النهائى لمعدلات التصويت فى الانتخابات الماضية.. وسيحقق رقماً قياسياً جديداً فى الاستحقاقات الدستورية

د. عبدالمنعم سعيد: الانتخابات تصويت على مرحلة ماضية وتقدير لأخرى قادمة

المفكر السياسى: إقبال الشعب قطع الطريق على أهل الشر.. والأمر لا يحتمل «الحياد»

تنوع فئات الناخبين يشير للوعى العام.. والشعب متماسك ويتحد مع قيادته وقت الأزمات

الصفحة الخامسة

حملات المرشحين: لم نرصد خروقات أو شكاوى

1 حملة «السيسى»: الشعب قدم درساً فى الوطنية

«خليل»: المصريون شاركوا بكثافة منقطعة النظير

2 حملة «زهران»: مكاسبنا كبيرة أياً كانت النتيجة

«الشماخ»: الانتخابات بداية لترسيخ «التعددية» والتنافس

انتخبنا ونجحنا و«ليس لدينا ما نُخفيه»

3 حملة «يمامة»: الوطن يسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة

«الهضيبى»: المصريون أثبتوا أن مستقبل بلادهم لا يرسمه سوى أبنائه

4 حملة «عمر»: الوعى السياسى سبب الإقبال الكثيف على اللجان

«أبوهميلة»: رسالة للعالم باصطفافنا حول الوطن

زعيم الأغلبية بـ«النواب»: الطوابير أمام «لجان الاقتراع» رسالة إلى تجار الأوطان

د. عبدالهادى القصبى: الانتخابات شهدت اصطفافاً حضارياً يعكس قيمة وعظمة الشعب وأن لديه قيمه الأخلاقية والوطنية ولن يسمح بالتلاعب بمستقبله

الإقبال على التصويت تاريخى.. ويعكس مدى إدراك المواطنين لحجم تحديات ومخاطر الأمن القومى

الصفحة السادسة

تسهيلات لدعم المشاركة: «بطاقات برايل» و«لجان وافدين» وسيارات لنقل المسنين وذوى الهمم

«الداخلية» تولت التأمين وفق أعلى المعايير الفنية.. و«التضامن» يسّرت وصول غير القادرين إلى لجانهم

«تنسيقية الشباب»: احتشاد المواطنين يعكس إيمانهم بـ«الجمهورية الجديدة» فى مواجهة «التطرف والإرهاب»

باحثة بـ«المصرى للدراسات»: الاستعدادات والدعم اللوجيستى لتيسير التصويت زادا من ثقة المواطنين.. ورفعا الوعى بأهمية المشاركة

لم نرصد أى مخالفات تؤثر على سير الاقتراع.. والتنافس لم يؤثر على الاحترام المتبادل بين حملات المرشحين للرئاسة

محمود بسيونى: إقبال كثيف لجميع طوائف المجتمع على الاستحقاق.. وتابعنا التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الهمم

عضو «القومى لحقوق الإنسان»: لم نرصد أى مخالفات تُشكك فى نزاهة «الانتخابات»

كل المراقبين والمتابعين الدوليين أكدوا أنها عمل ديمقراطى مبنى على التنافس بين القوى السياسية

الصفحة السابعة

خبراء: الحدود الملتهبة والعدوان على «غزة» والتحديات العالمية دفعت المصريين للمشاركة بقوة

«عاشور»: الحرب جعلت المواطن يفكر فى الاختيار بجدية حفاظاً على أمن واستقرار الوطن.. و«عبدالمنعم»: كثافة الإقبال استهدفت اختيار رئيس دولة قادر على مواجهة التحديات.. و«آلاء»: مسألة حماية الأمن القومى تصدرت برامج المرشحين

الانتخابات الرئاسية.. «كلنا كده عايزين صورة»

.. ودبلوماسيون: الإقبال يعكس حجم انتماء المصريين لوطنهم

«بيومى»: التحاور وتشجيع الشباب والدور التوعوى للإعلام عنصر رئيسى فى نجاح العملية الانتخابية.. و«رخا»: تعدد المرشحين سبب المشاركة الكبيرة

د. طارق سعدة: لم نرصد أى مخالفات فى تناول القنوات المحلية.. والإعلام الدولى التزم الحيادية.. وهناك بعض القنوات الخارجية خرجت عن المسار الصحيح

نقيب الإعلاميين: الشعب تصدى لمروجى شائعات العزوف عن المشاركة بالإقبال التاريخى

ارتفاع درجة الوعى لدى المواطنين أسهم فى كثافة التصويت وطوابير اللجان أثبتت أن الشعب المصرى شعب واعٍ مؤمن بوطنه

الصفحة الثامنة

كيف انتصر الإعلام لمصر؟

«اتمخطرى واتمايلى يا خيل»

تستغرق عاماً للتدريب على الرقص.. بتكلفة 20 ألف جنيه

ستكونين أنتِ «الشمعة»

مجسمات «أميرة» للاحتفال بالكريسماسيا أبيض.. يا أسود

فلسطين تغير دولاب «مرام»«شباك التذاكر»

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