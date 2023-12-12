اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. وانتصرت إرادة المصريين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة: طوابير طويلة أمام اللجان.. ومسيرات مليونية فى المحافظات

.. وانتصرت إرادة المصريين

مسيرات فى الشوارع لحشد الناخبين.. وإقبال كبير على التصويت من جميع الأعمار والفئات.. وفرق المتطوعين تقدم المساعدة لكبار السن وذوى الهمم.. و«أبوالغيط»: ما حدث رسالة للمجتمع الدولى تؤكد إصرار الشعب المصرى على الاستقرار والتقدم

تسليم محاضر الفرز اليوم.. و«الهيئة الوطنية» تتلقى الطعون على قرارات اللجان العامة غداً.. و«بندارى»: الانتخابات تمت فى مواعيدها حسب النصوص الدستورية.. وأحزاب: المشاركة القوية تؤكد حرص الناخبين على ممارسة حقوقهم السياسية

شباب مصر صنَّاع المستقبل

الفتيان والفتيات تصدَّروا المشهد.. و«إسلام»: من يتقاعس عن أداء واجبه ليس له حق المطالبة بأى تغيير و«هبة»: انتخبنا علشان ده حق بلدنا علينا.. وخبراء: تمكينهم فى عهد «السيسى» دفعهم للمشاركة

«السيسى»: التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت مصر

الرئيس: تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التى تعود بالنفع على القارة الأفريقية

«المشاط»: حريصون على تعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر

المفتى: قتل وتهجير الفلسطينيين ضد الفطرة والقيم والأخلاق الدينية

«علام»: الدعاة مسئولون عن نشر تعاليم الأديان السماوية بوقف الاعتداء على المواطنين الآمنين

الأهلى: المعنويات عالية بحصد «النادى وتاو وكهربا» جوائز أفريقيا

الزمالك: «الونش» ينضم للتدريبات.. وتجهيز «فتوح والزنارى وصبحى»

«السيتى».. كتيبة مدججة بالنجوم تشارك بالمونديال فى غياب «دى بروين»

الصفحة الثانية

الإرهاب الإسرائيلى مستمر: قوات الاحتلال تحرق شمال ووسط غزة بأحزمة نارية كثيفة.. وتقتحم مخيم جنين

القوات تنشر القناصة أعلى الأبنية وتحاصر مستشفيات المدنيين.. والحوثيون ينفّذون تهديداتهم ويستهدفون إحدى الناقلات ويقصفون بارجة إسرائيلية فى البحر الأحمر

«السياحة»: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028

«عيسى»: السياحة قاطرة التنمية ومن أهم مصادر العملة الأجنبية.. ونسعى لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

فحص وعلاج 11.65 مليون ضمن «الأمراض المزمنة» خلال عامين

«الصحة»: نعمل بـ3601 وحدة رعاية أولية بهدف التشخيص المبكر وتقديم الخدمة الصحية

«البيئة»: إشراك القطاع الخاص فى إنتاج الطاقة المتجددة عبر حزمة حوافز

«التعليم العالى»: التحاق الطفل العبقرى بـ«العلوم والتكنولوجيا»

يحيى عبدالناصر مُقيد فى الصف السادس الابتدائى.. ونجح فى اجتياز اختبار مكافئ لـ«الشهادة الثانوية»

الصفحة الثالثة

مصر تختار مستقبلها

الكنز.. اسمه المصريون

هستيريا الإخوان وذكاء «المتحدة»

الناخبون من جميع الفئات والأعمار شاركوا بكثافة غير مسبوقة خلال أيام الانتخابات

المصريون فرضوا إرادتهم

تسليم محاضر الفرز اليوم.. و«الهيئة الوطنية» تتلقى الطعون على قرارات اللجان العامة غداً

المستشار أحمد بندارى: لا مد للتصويت لليوم الرابع.. والنتيجة ستكون تاريخية لم تشهدها مصر من قبل

غرفة «النيابة الإدارية»: الاقتراع تم بسهولة ويسر وسط إقبال كبير

والدها: ابنتى تعى معنى الوطنية والانتماء

«إبراهيم»: فرحان عشان رحت مع بابا

الطفلة «مصر» من ذوى الهمم احتفلت بعيد ميلادها فى اللجنة.. وهتفت لبلدها

يد فى الحبر الفسفورى وأخرى تحمل العَلَم.. بصمة الأطفال تزين اللجان

الصفحة الرابعة

القاهرة الكبرى: طوابير طويلة للناخبين أمام اللجان

قيادات «المتحدة» يدلون بأصواتهم.. و«أبوالغيط»: الإقبال الكبير رسالة تؤكد إصرار الشعب المصرى على الاستقرار

وزير الرى يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات: وفرت كل الضمانات لنجاح هذا الحدث الديمقراطى المصيرى

وزير الشباب يقود مسيرة بشوارع العاصمة الإدارية الجديدة لدعوة الناخبين إلى التصويت.. واحتشاد الشباب والعمال أمام لجان فيصل

مسيرات فى شوارع القليوبية لفريق إنشاد دينى يضم مجموعة من الشباب والفتيات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية

«التنسيقية»: إقبال كثيف على التصويت.. ولم نرصد أى مخالفات

«القاهرة» تتصدر نسب الإقبال تليها محافظات «سوهاج وبنى سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية»

ظهور لافت للشباب وكبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.. وزحام شديد للناخبين أمام لجان الوافدين

«آمال»: نرسم مستقبلنا.. و«يسرا»: انتخبنا لأول مرة

القيادة استجابت لمطالبنا بتعديل تشريعات لصالح المعاقين

طالبات يشاركن بزى المدرسة وعلم مصر: واجب وطنى

«ماما سامية».. تُعلِّم أحفادها الانتماء: حق الدولة علينا

الصفحة الخامسة

المحافظات.. مسيرات مليونية فى اليوم الأخير للتصويت

احتفالات أمام لجان السويس.. وفرق المتطوعين تقدم المساعدة لكبار السن وذوى الهمم لتسهيل التصويت

وعى الناخب.. مغزى أرضنا و«مستعمراتهم»

علم مصر بطول 1000 متر يُزيّن لجان المنوفية.. و«جمالات»: «جيت أنتخب علشان صوتى أمانة» ورئيس جامعة كفر الشيخ: المشاركة تُعزّز الديمقراطية وخير شاهد على التحول الحقيقى للمصريين

أحزاب: الإقبال على التصويت يعكس تنامى الوعى السياسى للمصريين

«مستقبل وطن»: المشاركة تؤكد الحرص على ممارسة حقوقهم.. و«حماة الوطن»: أكدت حالة الاصطفاف الوطنى

«التجمع»: مبادئ الحيدة والنزاهة مثلت دافعاً لخروج المصريين إلى الصناديق

شريف حمودة: اعتزلت وأعيش حياة هادئة مع زوجتى

الزوج: «عِشرة 60 سنة.. ومع بعض حتى فى التصويت»

مخرج الزمن الجميل الذى عاصر كل الرؤساء: «هنتخب لآخر عمرى»

الزوجان «إبراهيم وأم السعد» فى اللجنة: صوتنا مسئولية

الصفحة السادسة

شباب مصر.. صناع المستقبل

تصدروا مشهد الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة الماضية

فتيان شاركوا فى التصويت وساعدوا الكبار وذوى الهمم: حق بلدنا

«إسلام»: اخترت رئيساً يحقق أحلام 100 مليون مواطن.. ومن تقاعس عن أداء واجبه ليس له الحق فى المطالبة بأى تغيير

الشركة «المتحدة».. القصة باختصار!

«محمد»: شاركت فى رسم مستقبل الوطن.. و«سالم»: مصر عبرت تحديات خطيرة.. وأتطلع إلى رؤية الشباب فى مناصب وزارية خلال الولاية المقبلة

فتيات أدلين بأصواتهن وتطوعن لمساعدة الغير: إحنا الحاضر والمستقبل

«هبة»: حصلنا على حقوقنا كاملة فى عهد «السيسى».. و«إنجى»: المبادرات اللى أطلقها الرئيس أثرت بشكل إيجابى على اقتصادنا

خبراء: تمكين الشباب دفعهم للمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى.. و«السيسى» يجنى ثمار ما زرعه

«عمارة»: الشباب لهم دور واضح فى جميع مناحى الحياة العامة أو السياسية أو الاجتماعية.. و«بدر الدين»: وقفوا طوابير أمام اللجان لأنهم 50% من المجتمع

الصفحة السابعة

رسائل حاسمة «كولر» يضع أمام لاعبى الأهلى خطة المونديال.. الضربات تتواصل ضد «عبدالقادر وكريستو».. والمعنويات عالية بـ«النادى وتاو وكهربا»

«الثعلب والسفاح» كلمة السر مانشستر سيتى «بعبع» أندية المونديال قبل ظهوره الأول.. وكتيبة مدججة بالنجوم فى غياب «دى بروين»

القوة الضاربة تعود «الونش» ينضم لتدريبات الزمالك.. وتجهيزات خاصة لـ«فتوح والزنارى وصبحى» بعد مشاركتهم فى مران الفريق

الصفحة الثامنة

بعد أداء الواجب الوطنى مطالب المصريين من «الرئيس» القادم

«عملنا اللى علينا.. والباقى عليك»