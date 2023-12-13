مستشار الرئيس الفلسطيني: موقف مصر والأردن المواجه لمخطط الاحتلال الإسرائيلي مشرف

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني، وعلى حساب الدول المجاورة مثل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، إضافة إلى عدد من دول العالم.

مؤامرة قوات الاحتلال أصبحت مكشوفة

وأضاف «الهباش» في مداخلة هاتفية على قناة «EXTRA NEWS»، أن مؤامرة قوات الاحتلال أصبحت مكشوفة، وظاهرة منذ اللحظة الأولى، بتهجير المواطنين بغزة والمواطنين بالضفة الغربية خارج أراضيهم إلى الدول المجاورة.

موقف مصر والأردن بمواجهة مخطط الاحتلال «مشرف»

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني بالموقف المصري والأردني واصفا موقفهما بـ«المشرف»، كما أن الدول العربية والإسلامية تقف موقفا مشرفا مع القضية الفلسطينية.