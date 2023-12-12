المرشح عبد السند يمامة: المصريون سطروا ملحمة وطنية.. والمشهد الانتخابي مشرف

أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن اصطفاف الناخبين أمام مقرات الاقتراع الانتخابية، تؤكد وعي وإدراك الشعب المصري، موضحا أن خروج هذه الحشود التي شاهدناها أمام صناديق الاقتراع وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أننا أمام تنافسية حقيقية جرت بكل شفافية أمام العالم أجمع.

المصريون يدلون بأصواتهم بكل حرية

وقال المرشح الرئاسي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الشعب المصري، خرج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بكل حرية، لاختيار من يمثله، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية 2024، هي الأكبر حضوراً في تاريخ مصر.

وأضاف «يمامة» أن انتخابات الرئاسة، أجريت بكل نزاهة، وتحت اشراف قضائي تام، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين سطروا ملحمة وطنية، تؤكد اصطفافه خلف بلدهم، من أجل صنع مستقبل أفضل يعبر عن أحلامهم وطموحاتهم، موضحا أن كثافة الإقبال غير المشهود من قبل على الانتخابات، يبعث رسالة للعالم أن الشعب المصري يقرر مصيره بيده.