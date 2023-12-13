«حملة عبد السند يمامة»: المشاركة بالانتخابات ساهمت في زيادة شعبية حزب الوفد

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعت باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية على مدار الأيام الثلاثة عن كسب، مؤكدا أنه لم يرصد أي مخالفات، وحققنا مكاسب سياسية واسعة وانتشار في الشارع المصري وخاصة بالقرى والنجوع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حملة عبدالسند يمامة لـ«الوطن» أن الشعب المصري أصبح على دراية ببرنامج الإصلاح، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أضافت للحزب الانتشار بعد ركود لفترات طويلة.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية ظهرت بشكل مرضي في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين الشرطة، مشيرا إلى أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية تعطي مؤشرا على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع، موضحا أن الشعب المصري خرج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية انطلاقا من دوافع الشعور بالتحديات الإقليمية التي تواجهها الدولة، وليس من أجل «انتخاب مرشح محدد».

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات من باب أن مصر مسؤولية وليست غنيمة يجب أن يغتنمها البعض وهو مبدأ قديم لدى حزب الوفد، لافتا إلى أن مرشح حزب الوفد شارك في الانتخابات، وفي إطار من التنافسية ولديه أمل حتى آخر لحظة، مؤكدا ثقتهم التامة في نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات، واحترام وتقدير جهودها.

ووجّه حزب الوفد عميق الشكر والامتنان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء والشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة في تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوي الهمم وكبار السن الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات.

وثمن الإقبال الكبير خلال أيام الانتخابات الثلاثة، إذ أن مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم، بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة: «نحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهمته المهمة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر، بما يضمن لها مكانتها المرموقة بين دول العام».

ووجه المتحدث باسم الحملة الشكر إلى الشعب المصري الذي أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون.