حملة «عمر»: الوعي السياسي سبب الإقبال الكثيف على اللجان

أكدت حملة المرشح حازم عمر أنّ لجان الاقتراع شهدت حضوراً غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات الرئاسية، لا سيما اليوم الثالث الذى شهد إقبالاً كثيفاً من مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب، كما انتظمت عملية الاقتراع فى مواعيد فتح وغلق اللجان وسط تيسيرات لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، باستثناء بعض الحالات ولفترات وجيزة لم تتجاوز نصف الساعة نتيجة الازدحام المرورى أو سوء الأحوال الجوية أو القيام ببعض الأمور اللوجيستية، التى لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم الحملة، لـ«الوطن»، إن الإقبال الشديد من المصريين تم رصده من قبَل غرفة عمليات مركزية و26 غرفة عمليات بالمحافظات تتصل فيما بينها على مدار الساعة بتقنية الفيديو كونفرانس، علاوة على انتشار أعضاء المتابعة الميدانية داخل اللجان الانتخابية، الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف عضو من الحزب، ما يدل على وعى الشعب المصرى وإدراكه لضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقه الدستورى.

وفى هذا السياق، أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى حازم عمر، أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة حاشدة من المصريين، وأضاف: «زيادة الحشود المشاركة من المصريين فى الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة؛ نتيجة زيادة الوعى السياسى لدى المواطنين وحرصهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة لدول العالم أجمع بأن المصريين يقفون صفاً واحداً خلف وطنهم، إضافة إلى أنها تؤكد وعى المصريين بضرورة استكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، كما أنها تمثل حرص المصريين على رسم مستقبل أفضل لوطنهم.