تسهيلات لدعم المشاركة في التصويت: «بطاقات برايل» و«لجان وافدين» وسيارات لنقل المسنين وذوي الهمم

قدمت الدولة العديد من التيسيرات الجديدة والمهمة للناخبين تسهيلاً وتيسيراً عليهم فى عملية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث تكاملت جميع أجهزة الدولة لخروج العرس الديمقراطى بالشكل اللائق، ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من التيسيرات، تمثلت فى إتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بسهولة ويُسر من على الموقع الإلكترونى للهيئة، بموجب كتابة الرقم القومى، فضلاً عن حرصها على نشر الكثير من الفيديوهات التوعوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عبر «فيس بوك» لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، إلى جانب الرد على أسئلة الناخبين بصفة مستمرة فى الفترة التى سبقت الاقتراع، من خلال عقدها الكثير من المؤتمرات للتعريف بكل تفاصيل العملية الانتخابية، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بالانتخابات، وهذه التسهيلات استفاد منها مختلف أطياف المجتمع.

وشملت تسهيلات الهيئة إتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بأكثر من وسيلة غير الموقع الإلكترونى، منها تخصيص رقم للاتصال عليه عبر الهاتف المحمول، هو 5151 لمعرفة اللجنة الانتخابية، أو إرسال رسالة على نفس الرقم بالرقم القومى للناخب لمعرفة المقر الانتخابى والتفاصيل.

وخصصت «الوطنية للانتخابات» لجاناً للمغتربين فى جميع المحافظات حتى يسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، أما عن الشق الثانى فى التيسيرات الذى تمثل فى ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو تخصيص لجان بالدور الأرضى لهم وأولوية فى التصويت، فضلاً عن إضافة ملصقات لإرشاد ذوى الإعاقة السمعية، وبطاقات تصويت بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية أو طلب المساعدة من رئيس اللجنة للتصويت.

وشملت تيسيرات الدولة جهود وزارة الداخلية لتأمين سير الانتخابات وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، والدفع بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة، كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان والتعامل الفورى مع أى مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

«التضامن» يسّرت وصول غير القادرين إلى لجانهموقدمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من التسهيلات، منها توفير سيارات مجهزة فى ميادين المحافظات المختلفة لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة إلى مقار لجانهم، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لتيسير وتسهيل مشاركة تلك الفئات.

كما أسهمت الوزارة فى طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة «برايل» للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية فى المشاركة فى العملية الانتخابية، وتعاونت مع «الوطنية للانتخابات» لإتاحة اللجان الانتخابية كى يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية المشاركة فى العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب. وقدّمت الرائدات الاجتماعيات اللاتى يقدر عددهن بـ15 ألفاً التوعية للمواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية، حيث نفذت الرائدات الاجتماعيات ما يزيد على مليون زيارة للأسر بقرى المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، للتوعية بعدد من المحاور حول الحق فى المشاركة السياسية وأهمية الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والدور المهم للمرأة فى الاقتراع وتأثيرها على المجتمع، كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.

بدورها قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، لـ«الوطن»، إن هناك تيسيرات كثيرة وغير مسبوقة لتسهيل تصويت المواطنين، فضلاً عن التجهيزات والاستعدادات اللوجيستية، ما زاد من ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية، ورفع وعيهم بأهمية التصويت والمشاركة السياسية، الأمر الذى انعكس فى الحشود أمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورى.

وأشادت «هبة» بالمتابعة المستمرة للهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية فى جميع المحافظات، وحرصها على التدخل لتذليل أى معوقات، فضلاً عن حرصها على دفع العديد من القضاة فى اللجان التى شهدت كثافات كبيرة، موضحة أن كل ذلك أسهم فى زيادة الإقبال على المقرات الانتخابية.