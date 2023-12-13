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انتخابات المصريين بالداخل

«حماة وطن» عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: «عرس يحدث لأول مرة»

كتب:

يارا أشرف
08:29 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن

اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن

أعرب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، عن سعادته البالغة بالمشاركة الكبيرة من الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الثلاث أيام الماضية.

وكشف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، شهادة المراقبين الدوليين بشأن الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المراقبين قالوا إنهم لم يروا انتخابات في دول عربية شهدت هذه المشاركة الكبيرة والحشد في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ولفت، إلى مشاركة كل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية حتى الأطفال الذين جاءوا للجان بصحبة أسرهم، فكانت الانتخابات بمثابة عرس انتخابي لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية يؤكد اختلاف المصريين، متابعا أن المواطنين نزلوا للمشاركة في الانتخابات عن حب وقناعة تامة بأهمية ذلك.

وأشاد، بدور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أنها عملت على توعية المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم كون ذلك يمثل استحقاقا دستوريا وواجب وطنيا مهما.

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